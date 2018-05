Generalversammlung der ARGE MoHi: Mehr Nachwuchs erwünscht

Die ARGE Mobile Hilfsdienste zog vergangene Woche auf ihrer 20. Generalversammlung im Pfarrheim Hard Bilanz. Bürgermeister Harald Köhlmeier lobte - auch in seiner Eigenschaft als Gemeindeverbandspräsident - die Tätigkeit der mobilen Hilfsdienste und ihre enorme Entlastung stationärer Einrichtungen.

Die mobilen Hilfsdienste unterstützen Menschen, damit diese so lange wie möglich daheim in vertrautem Umfeld leben können. Die Hilfen werden den persönlichen Bedürfnissen der Klienten – die altersbedingt oder aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung Bewältigung des Alltags – angepasst. Die Leistungen reichen von vorlesen, zuhören, Begleiten, Fahrdiensten bis zum Einkaufen, Reinigung, Zubereitung kleiner Mahlzeiten oder Wäschepflege. „Pflegende Angehörige werden dadurch entlastet, viele fragen übrigens vermehrt nach einer intensiveren Stundenbetreuung nach“, weiß die Obfrau. Hertnagel: „Der MOHI bringt das „Dorfgeschehen“ und Leben für jene ins Haus, die selbst nicht mehr in der Lage sind, aktiv am „Dorfleben“ teilzunehmen!“ Mit einem großen Dank an alle Einsatzkräfte und Einsatzleitungen sowie alle Partner des Betreuungs- und Pflegenetzes beendete Kitty Hertnagel ihre Rede. Landesrätin Katharina Wiesflecker, die sich ebenfalls für mehr Anstellungsverhältnisse einsetzte, dankte der ARGE MoHi in ihren Grußworten für die wertvollen Dienste der vergangenen 20 Jahre.