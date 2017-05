Generalstreik in Griechenland aus Protest gegen Kürzungen

Auch gegen die deutsche Bundeskanzlerin wird protestiert - © APA (AFP)

Ein von den Gewerkschaften in Griechenland ausgerufener 24-stündiger Generalstreik hat das Land am Mittwoch zu einem großen Teil lahmgelegt. Die Seeleute streikten bereits den zweiten Tag in Folge, und erneut verließ kein Fährschiff den Hafen Piräus in Richtung der Inseln. Dutzende Flüge mussten gestrichen oder verschoben werden, und für die Krankenhäuser galten Notdienste.