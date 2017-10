Generalstreik gegen Polizeigewalt lähmt Katalonien

Menschen sind über Zentralregierung erzürnt - © APA (AFP)

In Katalonien hat am Dienstag der Generalstreik aus Protest gegen die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum vom Sonntag begonnen. Die Gewerkschaft Confederacion General del Trabajo sprach von einer “sehr hohen Beteiligung” in der ganzen Region im Nordosten Spaniens. Praktisch alle Schulen, Geschäfte und Kaffeehäuser in Barcelona blieben geschlossen.