“Generali Open” auch ohne Thiem mit gutem Vorverkauf

Als Topgesetzter geht Pablo Cuevas (URU/ATP-26.) ins Turnier, dazu kommen Fabio Fognini (ITA/31.), David Ferrer (ESP/33.), Titelverteidiger Paolo Lorenzi (ITA/36.) und Gilles Simon (FRA/39.). Auch Altstar Tommy Haas, der dieses Jahr seine Abschiedstour absolviert, ist in Kitzbühel dabei.

Aus österreichischer Sicht ruhen die Hoffnungen auf zwei Wild-Card-Spielern. Vorjahres-Halbfinalist Gerald Melzer sowie Sebastian Ofner, der nach der verletzungsbedingten Absage von Jürgen Melzer dessen “Freikarte” übernahm und erstmals im Kitzbüheler Hauptbewerb steht.

“Der Vorverkauf war sehr gut, wir sind auf dem Vorjahresniveau. Die Wahrheit gibt es dann halt an der Tageskassa”, sagte Antonitsch am Freitag gegenüber der APA. Die Zuschauerzahlen wären aber auch abhängig davon, ob dem einen oder anderen Österreicher eine Überraschung gelingt.

“Von der Draw her kann man nicht davon ausgehen, dass wir einen Österreicher im Semifinale haben, es wäre vom Ranking her keiner im Hauptfeld gewesen”, erklärte der Kärntner Turnierboss. Antonitsch ist zuversichtlich, dass man die größte Zugnummer Thiem bald wieder in Kitzbühel sehen wird. Thiem selbst hatte ja angekündigt, dass er in den nächsten Jahren wieder in Tirol spielen möchte.

“Wir werden alles daran setzen, und wissen, dass er gerne hier spielt. Nichtsdestotrotz verstehen wir auch, was er da heuer vorhat”, äußerte Antonitsch Verständnis für Thiems Ausrichtung. “Wir hoffen, dass er sich möglichst bald fürs Masters qualifiziert, weil das für das ganze Tennis gut ist.”

Thiem spielt ja anstelle von Kitzbühel kommende Woche beim ATP-500-Turnier in Washington und ist dann auch schon in Sachen Jetlag und Hartplatz besser auf die großen Turniere in Montreal, Cincinnati und dann die US Open vorbereitet und umgestellt. Der schon für dieses Jahr angestrebte Termintausch mit Umag steht daher auf der Wunschliste der Kitzbüheler Veranstalter ganz oben für 2018. Für 2019 ist ja ohnehin ein größerer Umbau im ATP-Kalender vorgesehen. Umag möchte den Kitz-Termin übernehmen und sein Turnier auf Hartplatz austragen, Kitzbühel wäre dann zwei Wochen früher.

In der Gamsstadt konzentriert man sich vorerst auf dieses Jahr. Auf der Anlage gab es wieder größere Umstellungen. So wurde auf den Nebenplätzen der Grand Stand verlegt und mit einer 1.200 Leute fassenden Tribüne versehen, auch der Platz “Küchenmeister” erhielt eine Tribüne für rund 800 Fans.

