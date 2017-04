Generali Österreich treibt Digitalisierung voran

Im Geschäftsjahr 2016 stieg der Vorsteuergewinn um 5,6 Prozent auf 233 Mio. Euro. Die Prämieneinnahmen in der Gruppe waren relativ stabil bei 2,6 Mrd. Euro. Kundenfokus und Innovationen würden weiter vorangetrieben, die Österreich-Tochter des italienischen Versicherungskonzerns setze weiter auf profitables Wachstum, wurde heute betont.

Das “eKfz-Sicherheitspaket” für E-Autos wird seit März angeboten. Die Generali verzichte auf das Bonus-Malus-System, weil man ein einfaches Produkt wolle, so Leu. Zudem würden Elektro- und Hybridfahrzeuge vorsichtiger gefahren und auch anders verwendet, zeigten bisherige Daten. Man werde diese Annahmen als Basis nehmen und nun weiter beobachten, was passiere.

Bei selbstfahrenden Autos werde man, wenn man vom heutigen System der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters ausgehe, beobachten, wie sich die Schadenfrequenzen verändern. Nach Ansicht von Leu wird der Markt Schritt für Schritt auf selbstfahrend bzw. teilweise selbstfahrend umgestellt. Fahren mit Assistenzsystemen werde eher zuerst auf Autobahnen erfolgen. Bei den Prämienberechnungen werde man wohl niedrigere Frequenzen und Schadensätze sehen und die Prämien mit größter Wahrscheinlichkeit eher zurückgehen. Es gebe aber auch neue Risiken. Aktuell habe man keinen Tarif bereit, als Teil eines großen Konzerns werde die Generali Österreich auch hier schnell eine Versicherungslösung anbieten können, falls gefordert.

Das Gesundheitsprogramm Vitality wird in Österreich, anders als in anderen Ländern, als Spezialdienstleistung zur Unterstützung einer gesunden Lebensweise angeboten und nicht direkt mit Prämienreduktionen verbunden. Der Kunde kann Punkte sammeln und diese dann bei verschiedenen Partnern einlösen. Es sei sichergestellt, dass es zu keiner Vermischung der Daten komme, betonte Leu. Gestartet werde im Herbst 2017.

Bei der Generali sei alles darauf ausgerichtet, dass im Zuge der Digitalisierung für die Kunden die technischen Möglichkeiten mit der persönlichen Beratung verbunden seien. Die Kunden wollten nicht auf die persönliche Beratung verzichten, “wir können sie aber ergänzen”, betonte Leu. Aktuell würden bereits mehr als 80 Prozent der Kundenanträge elektronisch abgewickelt, nachdem sich im Vorjahr der Anteil bereits von 31 auf 65 Prozent verdoppelt habe. Das Kundenportal werde bereits von 69.000 Kunden genutzt. Über das Net-Promotor System (NPS) seien an die Kunden 90.700 Fragebögen puncto Zufriedenheit versendet worden, dabei habe es 20.100 Rückmeldungen gegeben. 3.000 nicht zufriedene Kunden seien zurückgerufen worden und manche davon konnten sogar mit dem Chef sprechen. Insgesamt habe das Top-Management 700 Kundenanrufe gemacht, so Leu.

In der klassischen Lebensversicherung beträgt die Verzinsung für Bestandskunden aktuell 2,5 Prozent, für Neukunden sind es 2,9 Prozent, so Finanzvorstand Klaus Wallner. Zugelegt habe im Neugeschäft vor allem die fondsgebundene Lebensversicherung, deren Anteil von rund 17 auf rund 23 Prozent stieg. Einmalerläge werden in der fondsgebundenen Lebensversicherung angeboten und in der klassischen Lebensversicherung “in sehr eingeschränktem Ausmaß”. Die prämiengeförderte Zukunftsvorsorge werde ebenfalls weiterhin angeboten und man glaube auch an das Produkt, das eine der Möglichkeiten für kapitalgedeckte Altersvorsorge sei, so Leu. Er hoffe, dass die aktuellen Diskussionen zu Verbesserungen führen und etwa Investitionen in Infrastruktur und Wohnbau möglich werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Generali-Gruppe in Österreich die Prämieneinnahmen in der Lebensversicherung ohne Einmalerläge in der klassischen Lebensversicherung um 0,3 Prozent auf 823 Mio. Euro gesteigert. In der Schaden/Unfallversicherung gab es ein Plus von 0,8 Prozent auf 1,43 Mrd. Euro und in der Krankenversicherung von 5,1 Prozent auf 273 Mio. Euro. Die gesamten Prämieneinnahmen ohne Einmalerläge in der klassischen Lebensversicherung beliefen sich auf 2,53 Mrd. Euro (nach 2,5 Mrd. Euro) und inklusive der Einmalerläge in der klassischen Lebensversicherung auf 2,56 (2,64) Mrd. Euro.

