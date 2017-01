General Motors hält an Produktion in Mexiko fest

GM-CEO Mary Barra will dort produzieren, wo auch verkauft wird - © APA (GETTY)

Trotz der Drohungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hält der Autobauer General Motors an der Produktion in Mexiko fest. “Unsere Strategie ist es immer gewesen, dort zu produzieren, wo wir verkaufen, und das hat sich noch nicht geändert”, sagte GM-Chefin Mary Barra in Detroit. GM unterhält mehrere Anlagen in Mexiko, darunter drei Fertigungswerke in Silao, San Luis Potosí und Ramos Arizpe.