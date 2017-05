Gemeinschaftshaus Lochau nimmt immer mehr Gestalt an

Bereits Mitte April wurden die ersten Deckenabschnitte über der Tiefgarage betoniert und darauf die ersten Wände für das Erdgeschoss hochgezogen. In den Wochen darauf erfolgte der Bau des Erdgeschosses mit den Räumlichkeiten für den „Bürgerservice“ der Gemeindeverwaltung sowie den Räumlichkeiten für die Bankfiliale der Sparkasse Bregenz.

Aktuell hat man bereits die ersten Wände für das erste Obergeschoss mit den geplanten Büroräumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung samt dem Sitzungssaal für die Gemeindevertretung aufgestellt. Ins dritte abgesetzte Obergeschoss zieht der Polizeistützpunkt Lochau ein, den obersten Abschluss bilden Arztpraxen.

Parallel dazu werden auch die restlichen Außenwände im vorderen Bereich des Untergeschosses mit der noch fehlenden Tiefgaragendecke in Angriff genommen. Darüber entsteht der neue, großzügig angelegte Dorfplatz vor dem Haupteingang ins Gemeinschaftshaus.

Fertigstellung des Rohbaus auf Ende Juli terminisiert

Nach derzeitigem Stand können die Baumeisterarbeiten bis auf die restlichen Erdarbeiten und Kleinarbeiten im Rohbau selbst Ende Juli abgeschlossen werden. Die weiteren Ausschreibungen für die Gewerke Fertigteilfassade, Schwarzdecker und Spenglerarbeiten sowie Fenster und Automatiktüren sind bereits erfolgt. Unter Einhaltung der rechtlichen Fristen nach dem Bundesvergabegesetz können diese im Juni 2017 durch das zuständige Gremium der Gemeinde vergeben werden.

Finanzierung bleibt im Rahmen

Die Finanzierung des Gemeinschaftshauses liegt weiterhin im vorausberechneten Rahmen. Bis Ende Jänner wurden Aufträge für rund 3,4 Millionen Euro netto vergeben, was in etwa 57 Prozent des Gesamtauftragsvolumens entspricht. So kann die prognostizierte Bausumme von rund sechs Millionen Euro netto für das Projekt „Gemeinschaftshaus Lochau“ mit Gemeindeverwaltung, Sparkassen-Bankfiliale, Polizeistützpunkt, Arztpraxen und Tiefgarage gehalten werden.