Gemeinsames Manöver von Iran und Irak nach Kurden-Referendum

Die Kurden stimmten für die Unabhängigkeit - © APA (AFP)

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak halten iranische und irakische Truppen in der Nähe ihrer Grenze ein gemeinsames Manöver ab. Die Entscheidung sei bei einem Treffen iranischer Kommandanten gefallen, zitierte das staatliche Fernsehen am Samstag einen Militärsprecher. Es gehe um Maßnahmen, mit denen die Sicherheit an der Grenze gewährleisten werden solle, hieß es weiter.