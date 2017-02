Gemeinsame Schule nächstes Großprojekt von Hammerschmid

Hammerschmid hat neue Pläne - © APA (Neubauer)

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) will als nächstes Großprojekt die geplanten Modellregionen bei der Gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen angehen. Man habe bis jetzt intensiv am Autonomiepaket und am Ausbau der ganztägigen Schule gearbeitet, die Modellregionen seien nun das nächste, das zu bearbeiten sei. Diese seien “nicht vergessen und nicht gestorben”, sagte die Ministerin.