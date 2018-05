"Gemeinsame Projekte brauchen Vertrauen"

Tschagguns - Herbert Bitschnau ist Bürgermeister von Tschagguns und Repräsentant des Standes Montafon. Im Interview spricht er über Pläne und Herausforderungen in der Talschaft.

Herbert Bitschnau: Den Tourismusverantwortlichen in der Talschaft ist bewusst, dass unser größtes Kapital die Natur und Landschaft sind. In den Gebieten, die bereits jetzt touris­tisch gut erschlossen sind, kann meines Erachtens weiter inves­tiert werden. Andere Flächen müssen dafür geschützt werden. Gerade im Montafon haben wir große Natura-2000-Gebiete. Das ist ein guter Mittelweg. Der neue Rutschenpark am Golm wurde beispielsweise auf der ehemaligen Lifttrasse installiert, ohne dass es hier noch weiterer großer Eingriffe bedurfte. Aber es stimmt natürlich, dass es in Zukunft immer schwieriger werden wird, die verschiedenen Interessen – Jagd, Forstwirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Freizeitnutzung – unter einen Hut zu bringen.