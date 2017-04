Gemeinsam in den Frühling tanzen

Hittisau. Kinder in Hittisau haben’s fein! Nicht nur, dass sie in einer wunderschönen Umgebung aufwachsen und das Bildungs- und Betreuungsangebot laufend erweitert wird – auch für ihre Freizeit gibt es tolle Angebote. Erstmals wurden diese in einem bunten Programm zusammengefasst.

Für Groß und Klein

Das „Frühlingsprogramm“ kam zustande dank des großen Engagements verschiedener Vereine und Privatpersonen. Angeboten werden einmalige Workshops genauso wie regelmäßige Aktivitäten von März bis Juni 2017. Babys und ihre Eltern treffen sich seit Mitte April einmal in der Woche beim „Baby Purzelbaum“ – hier können sie sich austauschen und neue Ideen für ihren Familienalltag holen. „Tanz dich FREI“ heißt das Motto immer mittwochs für Kinder zwischen vier und neun Jahren. In zwei Altersgruppen wird kreativer und moderner Tanz angeboten, bei dem der Spaß an der Bewegung zur Musik im Vordergrund steht.

Sportlich und kreativ

„Du und dein Rad“ ist der Titel eines Workshops für Kinder und Jugendliche am 6. Mai 2017. Vermittelt werden Sicherheit und Grundbegriffe eines etwas sportlicheren Radelns. Vom Zwei- zum Vierrad: „Bau dein Auto“ heißt es am 10. Juni 2017, wenn Kinder ab vier Jahren ein Spielzeugauto aus Holz bauen können. Zu den durchgehenden Angeboten gehört der Jugendraum jeden zweiten Freitag im Montag, die Bewegungs- und Ballschule immer donnerstags und der Kindergottesdienst jeden ersten Sonntag im Monat.

Das komplette Frühlingsprogramm findet man auf der Website der Gemeinde unter www.hittisau.at/gemeinde/aktuell/fruehlingsprogramm. Infos gibt es auch bei der Initiatorin Christina Fetz-Eberle unter Tel 0664 999 39 04.