Gemeinsam gegen das Schicksal

Eliane Hatzak kümmerte sich um umfassende Hilfsmittelversorgung für Opfer des Amoklaufs.

Ins Gesetz vertieft

Als es darum ging, ihrem Patienten die notwendige Hilfsmittelversorgung zu organisieren, setzte sie alle Hebel in Bewegung. Sogar das Verbrechensopfergesetz durchforstete Eliane Hatzak in ihrer Freizeit. Dabei ging es in erster Linie um die Anschaffung eines Spezialrollstuhls. „Ein Pflegerollstuhl, wie er vorgesehen war, hätte Gerhard Hummer nichts genützt“, sagt die erfahrene Ergotherapeutin. Der Elektrorollstuhl wurde schließlich auf unbürokratische Weise dem Patienten von der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) zur Verfügung gestellt, auch wenn in seinem Fall sämtliche Rehakosten vom Sozialministerium übernommen worden wären. Denn würde ein Täter – wie dies beim Amokschützen von Nenzing zweifellos der Fall gewesen wäre – zu einer Haftstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, hat ein Opfer nach dem Verbrechensopfergesetz Anspruch auf Kostenersatz. Bis zu 35.000 Euro kostet eine solche Spezialanfertigung. „Das ist viel Geld, da darf man sich in der Ausstattung nicht vertun“, bemerkt Eliane Hatzak. Und sie wollte das Beste für Gerhard Hummer. Stunden investierte sie in Überlegungen, welche Hilfsmittel ihren Patienten in dem, was er selbst noch bewerkstelligen kann, optimal unterstützen. Und sie wurde fündig. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Brustharnisch, an dem die Vorrichtung montiert ist, mit der Gerhard Hummer allein mit seinem Kinn das Tablet bedienen und Kontakte pflegen kann. „Mit dem Brustharnisch bleibt der Körper stabil“, erklärt die Ergotherapeutin. Außerdem bekam der Rollstuhl ein Modul, das ihn in der Spur hält und Unebenheiten im Gelände ausgleicht. „Gerhard fährt damit über Stock und Stein“, erzählt Eliane Hatzak. Er nickt zustimmend.