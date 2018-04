Gemeinnütziger Wohnbau in Dafins kann starten

Zwölf Wohnungen werden errichtet

Zwischenwasser. Wohnen in Vorarlberg ist in den vergangenen Jahren spürbar teurer geworden. In den Gemeindestuben sind die Wartelisten für eine leistbare Wohnung lang, so auch in Zwischenwasser. Rund vierzig Interessenten gibt es, im Ortsteil Muntlix werden gerade acht Einheiten gebaut, nun kann es auch in Dafins bald los gehen. Nach einem Grundsatzbeschluss 2015 und einem positiven Baubescheid aus dem Oktober vergangenen Jahres, gab nun die Gemeindevertretung, nach intensiver Debatte und einigen Gegenstimmen seitens der Freien Wähler und der Liste „Alt und Jung“, endgültig grünes Licht für den Baubeginn.