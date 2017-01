Gemeinden in Vorarlberg mit relativ hohen Schulden

Nur in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich waren die Gemeinden pro Kopf höher verschuldet als in Vorarlberg. Das berichten die Vorarlberger Nachrichten, die sich auf Zahlen von Statistik Austria berufen. Damit stehen die Ländle-Kommunen deutlich schlechter da als das Land. Mit 266 Euro pro Kopf hat Vorarlberg hier die zweitniedrigsten Zahlen in ganz Österreich.

Der große Unterschied zwischen Land und Gemeinden ist natürlich auch dem Gemeindeverband bekannt. “Das ist uns ein Dorn im Auge”, sagte Generalsekretär Peter Jäger den VN. Grund für die Differenz sei ein Ungleichgewicht zwischen dem Land und den Kommunen. Diese müssten dem Land rund 30 Prozent ihrer laufenden Ausgaben überweisen, insbesondere für Sozial- und Gesundheitsleistungen. “Deshalb das für uns schlechte Ergebnis”, meint Jäger.

Wallner: Land fordert Gemeinden

Landeshauptmann Markus Wallner setzt dem gegenüber den VN entgegen, dass das Land die Gemeinden stark fördere. Zwischen 2011 und 2015 etwa habe das Land Vorarlberg seinen Gemeinden 667 Milliarden Euro überwiesen. Zudem falle ein Großteil der Schulden der Kommunen auf Bereiche wie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die man über Gebühren refinanzieren könne, erläuterte Wallner.

Auch Jäger bestätigt, dass die Gemeinden ihre Schulden bedienen können. Zudem seien diese zuletzt sogar leicht gesunken.

(Red./Zahlen in der Grafik: VN/Statistik Austria)