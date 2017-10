Gemeindemagazin „Z´LOCHAU“ als attraktiver Sammelband

Alle zwei Monate kommt „Z´LOCHAU“ als modern gestaltete Broschüre in die Haushalte. Informiert wird über das kommunalpolitische Geschehen, über örtliche Aktivitäten oder Veranstaltungen, über die Lochauer Geschichte, über das Vereinsgeschehen und das Schulwesen oder so manchen erfolgreichen Mitbürger. Dazu kommen Meldungen aus der Verwaltung und natürlich die Personenstandsfälle mit Geburten, Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen sowie Sterbefälle

„Durch umfassende Informationen in Text und Bild wollen wir das Interesse der Bürger am Gemeindegeschehen wach halten und zur aktiven Beteiligung in der Gemeindearbeit einladen“, so Bürgermeister Michael Simma.

Dokumentation der Lochauer Ortsgeschichte

Damit findet die „Sammelband-Tradition“ eine erfolgreiche Fortsetzung. Denn in den bereits 14 Sammelbänden der ehemaligen Gemeindeinformationsschrift „LOCHAU HEUTE“ ist das Lochauer Gemeindegeschehen der letzten 34 Jahre (1981 bis 2014) umfassend dokumentiert. Diese Bücher sind heute für den interessierten Bürger interessante Nachschlagwerke und haben sich zudem als wertvolle Chronik der Lochauer Ortsgeschichte fest etabliert.