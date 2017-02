Gemeinde Zwischenwasser investiert 730.000 Euro

Mindestens ein Drittel der Gesamtausgaben übernimmt das Land Vorarlberg. Der Frödischsaal ist nun in die Jahre gekommen. Seit der Inbetriebnahme vor 22 Jahren wurden noch keine Reparaturarbeiten, weder Außen noch Innen durchgeführt. Bereits im März wird das Hauptdach mit 130.000 Euro erneuert. Die restliche Durchführung der Sanierung sieht Ausgaben von 600.000 Euro vor. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an der Warmwasserversorgung (Kühlgeräte) und einer Installierung von einer neuen Photovoltaikanlage gestartet werden. Mit der Umsetzung bzw. Erneuerung einer Gebäudeleittechnik und einer Wärmeverteilung (Heizung) wird das Projekt Sanierung Frödischsaal 2018 dann abgeschlossen.