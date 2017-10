Gemeinde Zwischenwasser investiert 70.000 Euro

Diese notgedrungenen Maßnahmen in Höhe von 70.000 Euro wurden bei der 31. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Zwischenwasser einstimmig beschlossen. Allerdings werden die gesamten Ausgaben erst im neuen Budget 2018 fällig. Der LKW Kran vom Bauhof der Gemeinde Zwischenwasser ist mehr als ein Jahrzehnt alt und muss auf schnellstem Wege nach vielen Reparaturen durch einen Neuen ersetzt werden. Das notwendige Zubehör am LKW wird in den nächsten Wochen schon installiert und kann dann vor allem im Winterdienst eingesetzt werden. Ein neuer Pritschenbus für die Bauhof-Mitarbeiter soll ab dem Frühjahr 2018 mehr Erleichterung bringen. Das alte Kraftfahrzeug hat schon 160.000 Kilometer auf der Habenseite und die Neuanschaffung ist daher nach vielen Problemen unverzichtbar. VN-TK