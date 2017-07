Gemeinde und Ortsvereine laden zur „Lochauer Kinderolympiade“

BU: Unterhaltung und Spaß am Sonntag beim Lochauer Dorffest: Die Erwachsenen genießen den Frühschoppen und die Jungen sind bei der „Kinder-Olympiade“ aktiv. - © Schallert

Lochau. Eine „Kinderolympiade“, und dies mitten in den großen Ferien! Am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr sind alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Rahmen eines Teambewerbs zu Spiel und Spaß auf die Schulsportanlage bzw. in die Sporthalle eingeladen.