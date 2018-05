Gemälde in Tretjakow-Galerie beschädigt: Motiv geklärt

Der Mann, der in der Tretjakow-Galerie ein weltbekanntes Gemälde von Zar Iwan dem Schrecklichen des Künstlers Ilja Repin schwer beschädigt hat, war mit dem auf dem Bild Dargestellten nicht einverstanden. Nach seiner Festnahme sagte der 37-Jährige, er habe vor der Tat Wodka getrunken: "Ich habe Alkohol im Museumscafe getrunken und mich über das Thema des Bildes aufgeregt".

Wie die Agentur Interfax berichtete, soll der Mann der Polizei erklärt haben, er halte die Darstellung der Fakten in dem Gemälde für unglaubwürdig. Deswegen habe er das Gemälde mit einem Metallpfosten attackiert, der als Absperrung vor dem Bild “Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581” stand. Dem Verdächtigen drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Vorfall hatte sich am Freitagabend kurz vor der Schließung des Museums ereignet.