Gelungenes „Mitanand“ beim Sunnahof-Frühlingsfest

Fest als großer Treffpunkt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

GÖFIS „Wir haben vor 17 Jahren das Frühlingsfest mit 15 Tischgarnituren auf der Sunnahof-Terrasse gefeiert“, erinnert sich Sunnahof-Leiter Thomas Lampert. „Dass heute mehr als 3000 Gäste zu uns auf den Hof kommen, um das ‚Mitanand‘ mit Menschen mit Beeinträchtigung zu feiern, ist eine tolle Bestätigung für uns.“ Gemeinsam einen ganz besonderen Tag zu erleben, das stand im Fokus des 17. „Frühling am Sunnahof“. Für die kleinen Gäste gab es allerhand zum Ausprobieren: vom Basteln des Muttertagsgeschenks in der Tischlerei über die Hangrutsche bis zum Traktor-Parcours. Zudem ließen sich die Tiere des Sunnahofs bereitwillig streicheln. Auch ein Einblick in die Arbeitsbereiche des Bio-Bauernhofs war möglich. Neben hofeigenen Bio-Produkten oder Setzlingen aus der Gärtnerei bereicherte eine Produktvielfalt verschiedenster Aussteller das Angebot. Musikalisch wurde das Fest vom Kapellenverein Göfis umrahmt. Die letzte Veranstaltung unter Leiter Thomas Lampert, der am 1. Juli das Zepter an Gülsevin Akyokuş übergibt. (Mehr dazu auf Seite 12.) ETU