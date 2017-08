Gelungenes Gedenkkonzert

Im Rittersaal der Schattenburg eröffneten Robert Wolf an der Querflöte und Agnes Wolf am Klavier den Konzertabend mit einer Sonate für Flöte und Cembalo von Johann Sebastian Bach (BWV 1032). Im Anschluss erlebten die Zuhörer eine Erstaufführung: Die „Chromatic Loop Fantasy“ für Klavier von Thomas Wally, einem in Wien lebenden Österreichischen Komponisten, welcher das anspruchsvolle Stück der Pianistin Agnes Wolf gewidmet hat.

Mit Begeisterung bedacht wurde auch eine schwungvolle Sonate für Flöte und Klavier von Johann Nepomuk Hummel, die Agnes und Robert Wolf gemeinsam darboten. Es folgte ein „Aquarell“ für Flöte und Klavier von Ula Muczynska, ehe diverse Stücke von Franz Schubert, arrangiert für Flöte und Klavier, den gelungenen Abend abrundeten.

In Memoriam Eugen Bertel

Am Vorarlberger Landeskonservatorium leitete Eugen Bertel, welcher vergangenes Jahr im Alter von 48 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb, seit dem Jahr 2000 eine Klasse für Querflöte, Kammermusik und Didaktik. Mit großem Engagement gab er seine Begeisterung für Musik an seine Studierenden weiter. Bertel absolvierte seine Studien am Landeskonservatorium Feldkirch bei Prof. Herbert Baumgartner und ebenso an der Musikhochschule Wien, wo auch Robert Wolf zu seinen Lehrern zählte. Zuletzt war Bertel auch im Vorstand der Gesellschaft der Musikfreunde Feldkirch aktiv. „Mit seinem umfangreichen Wissen und seiner künstlerischen Urteilskraft hat uns Eugen Bertel tatkräftig unterstützt“, betonte Obmann Prof. Michael Buchrainer.

Zahlreiche Gäste

Zu den zahlreichen Gästen der gelungenen Darbietung im Rahmen der Schattenburg Konzerte zählte die ehemalige Vizebürgermeisterin Erika Burtscher mit Gatten Wolfgang, und seitens der Ortsfeuerwehr Feldkirch Stadt genoss Hubert Bonner mit Sohn Niklas das Konzert.