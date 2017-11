Gelungener Schlusspunkt

Fünf Gambisten und eine Lautenistin im Dialog mit drei Forschenden der letzten Lebensphase zu den Klängen von John Dowlands „Lachrimae – Sieben Tränen“ setzten einen gelungenen Schlusspunkt der dritten „Montforter Zwischentöne“ im Jahr 2017.

Dabei standen die Musiker im Dialog mit drei Forschenden der letzten Lebensphase, die über persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse zu Versuch und Vergeblichkeit des Vollendens, Weisheit und Freiheit des Lebens vor dem Tod diskutierten. Maria Hildegard Brem, Vorsitzende der Regionalkonferenz der Ordensfrauen Vorarlbergs, sah in der klösterlichen Stille einen Ort, an dem sich die Fülle zum Vollenden eröffne. Reimer Gronemeyer, Professor für Soziologie an der Universität Gießen, erkannte in John Dowlands Tränen einen Ansporn, sich den „Qualen der Erde“ zu stellen und sich dafür zu engagieren, unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen. Die bekannte Wiener Psychoanalytikerin Ute Karin Höllrigl sprach von stetiger Anstrengung. Bei einer Fülle von Möglichkeiten müsse jeder stets sein Möglichstes geben, damit sich etwas vollendet, was aber auch einschließe, „zu Scheitern und wieder neu aufzustehen“.