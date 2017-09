Gelungener Einstand für Dornbirns Rollhockey-Cracks im National-Team

Dornbirn/ Nanjiang. Das Österreichische Nationalteam mit sieben Spielern vom RHC Dornbirn und einem Spieler des RHC Wolfurt hat das hohe Ziel in die World Gruppe aufzusteigen verfehlt, trotzdem sind die Verantwortlichen mit den gebotenen Leistungen bei den World Roller Games in Nanjiang (27.8. bis 10.9.2017) zufrieden. In der Vorrunde hatten es die Österreicher mit Kolumbien, Südafrika und Macao zu tun, scheiterten aber mit 1:6 an den starken Kolumbianern. Nur mit Platz eins wäre man direkt aufgestiegen.

RHC Dornbirn stolz auf die Leistung

In der Platzierungsrunde des FIRSCUP spielten die Österreicher gegen Deutschland, Holland und Ägypten, wobei man gegen Deutschland mit 1:8 klar das Nachsehen hatte. Spannender gestaltete sich die Partie gegen Ägypten. Die Österreicher gaben klar den Ton an, führten sogar 7:5 – ehe die Afrikaner aufholen konnten und noch für Nervenkitzel sorgten. Am Ende mussten diese sich jedoch mit 7:5 geschlagen geben. „Im letzten Spiel gegen Holland ließ die Konzentration dann leider nach, die 3:5 Niederlage hätte man vermeiden können“, so das Resümee von RHC Dornbirn-Präsident Herbert Schrattner. Trotzdem zeigte sich Schrattner erfreut: „Man konnte am Ende mit dem Auftritt in Nanjiang zufrieden sein. Der 12. WM-Endrang widerspiegelt das Leistungsniveau des Rollhockey-Sports in Österreich“. Zufrieden zeigte sich auch der österreichische Teamchef mit den beiden Dornbirn Neulingen in der Mannschaft, Kilian Hagspiel und Sebastian Mostögl, die bei ihrem Teamdebüt die Hälfte aller Tore des Nationalteams schossen. Hagspiel traf gleich acht Mal, Mostögl konnte ebenfalls sechs Treffer verbuchen. „Ein Einstand nach Maß“, gratulierte Herbert Schrattner seinen Schützlingen.

Resultate World Roller Games Nanjiang:

Österreich-Macao 13:2 – Tore: Hagspiel 4, Stockinger 2, Mostögl 2, Huber 2, Brunner, Winder, Magister

Österreich- Südafrika 5:3 – Tore: Hagspiel 2, Mostögl, Brunner, Huber

Österreich- Kolumbien 1:6 – Tor: Huber

1/4 Final

Österreich – Ägypten 7:5 – Tore: Hagspiel, Stockinger, Mostögl, Huber 2, Winder 2

Semifinale: Österreich- Deutschland 1:8 – Tor: Mostögl

Platzierung: Österreich – Holland 3:5 – Tore: Brunner, Hagspiel, Mostögl