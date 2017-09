Gelungener Auftakt der Nachwuchsrodler

Rund 70 Teilnehmer aus Italien, Deutschland und Österreich nahmen kürzlich am Internationalen Startwettkampf auf der Olympiabahn in Innsbruck-Igls teil. So erreichte Yannick Müller in der Juniorenklasse den 3. Rang, Marcel Tagwerker in der Jugend A männlich den 6. Rang, Madlen Loß in der Jugend A weiblich den 11. Rang und Lukas Tagwerker in der Jugend C männlich den 4. Rang. Nachwuchschefin Andrea Tagwerker: „Sicher wartet noch einige Arbeit auf uns, aber bei dem starken Teilnehmerfeld bin ich mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden.“ Für die Kaderfahrer Thomas Steu/Lorenz Koller, Jonas und Yannick Müller geht es demnächst zu einer Trainingswoche nach Lillehammer (NOR), wo die Bahn bereits fertig vereist ist.