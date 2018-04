Gelungener Auftakt der im Freudenhaus

Das Freudenhaus in Lustenau startete humoristisch in die neue Saison.

In dieser Woche geht es in Sachen kabarettistischem Highlight mit Roland Düringer weiter, bevor das Freudenhaus am Wochenende gleich mit zwei Neuheiten aufwartet: Am Samstag gibt es den Freudenhaus Genuss-Salon. „Unsere Absicht, in Zusammenarbeit mit Slow Food Vorarlberg Hobby-Köchinnen und –Köche vor den Vorhang zu holen und ihnen eine Plattform für ihre Leidenschaft zu bieten, ist leider gnadenlos gescheitert – es hat sich niemand für die Teilnahme gemeldet. Deshalb tritt nun Plan B in Kraft, und die im Catering versierten Köchinnen Barbara Gantner und Angelika Pramstaller bieten ein Potpourri an köstlichen kleinen Speisen – von Spargelsuppe über marinierten Schafkäse und Safran-Honig-Huhn bis Rote Beete mit Räucherforelle, um nur einige wenige zu nennen“, so Willi Pramstaller. Unterstützt werden sie dabei von Sabine Mungenast, die Cakepops, Muffins, Törtchen und viele andere süße Kleinigkeiten anbieten wird. Dazu passend kredenzen die Weinspezialisten Thomas Würbel und Katja Alfare spezielle und auch autochthone Weine, wie sie im Supermarkt nicht erhältlich sind. „Und als ganz besondere Einlage bringt CHORLUST im Rahmen seiner Genusswochen ab 19:30 Uhr den Besuchern ein paar Ständchen dar“, freut sich Pramstaller.