Gelungene Symbiose trotz Spätwinter

Das bürgerschaftliche Engagement ist in der Kleingemeinde weit verbreitet, ebenso die Zusammenarbeit unter den Vereinen und Organisationen. Selbst das späte Winterwetter konnte den Organisatoren von Feuerwehr sowie Obst- und Gartenbauverein keinen Strich durch die Rechnung machen. Das Konzept die Überprüfung der Feuerlöscher gemeinsam mit dem „Pflanzenmarkt“ über die Bühne zu bringen, ging auch diesmal trotz kühlen Temperaturen auf. Zahlreiche „wintererprobte“ Bucher nutzten die Gelegenheit um einerseits ihren Feuerlöscher auf Stand zu bringen und andererseits verschiedene Produkte für den Hausgarten zu erwerben.

Symbiose

„Es ist eine ideale Symbiose“, resümierten Kommandant Ingo Feichter und Eugen Flatz (Obmann OGV) beim Anblick der umfunktionierten Fahrzeughalle der Wehr. Der Obst- und Gartenbauverein erfreut sich in der Hofsteiggemeinde großer Beliebtheit: „Wir zählen derzeit knapp 120 Mitglieder“, freut sich Vizeobmann Martin Bereuter über die Naturverbundenheit der Bevölkerung. Aufgrund der besonderen Wetterentwicklung stehen wir für Fragen natürlich gerne zur Verfügung, merkte Obmann Flatz an, während sich Feuerwehrchef Feichter schon langsam um den Jubiläumstag, anlässlich 90 Jahre Bucher Wehr, am 24. September kümmert. (mst)