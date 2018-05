Gelungene Premiere für Lingenauer Bänklefest

Quer durch den Ort fand ein Fest für große und kleine Besucher statt.

Lingenau. Rund um die Gasthöfe Löwen, Traube, Adler, Alpenblick und Wälderhof wurde am vergangenen Wochenende das erste Lingenauer Bänklefest gefeiert. „Wir feiern heute ein Fest ohne Zelt oder Saal und ohne große Reden, dafür soll es ein entspannter, unterhaltsamer Nachmittag auf Bänken an der frischen Luft werden“, umriss Projektleiterin Isabella Natter-Spets die Intentionen. Bürgermeisterin Annette Sohler zeigte sich stolz auf das Projekt, ihr Dank galt allen, die zum Gelingen des Bänklefests beigetragen hatten. Nach der offiziellen Eröffnung am Dorfplatz verteilten sich die vielen Besucher auf verschiedene Stationen quer durch das Dorf.