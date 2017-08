Gelungene Premiere für den Sonnenkopf-Berglauf

Obwohl sich der Sonnenkopf als „Regenkopf“ zeigte, beteiligten sich über 200 Sportler an diesem neuen Berglauf im Klostertal. Die perfekte Organisation von Dieter Reis mit seinem OK Team begeisterte alle Teilnehmer und so wird dieser Lauf sicher ein Pflichttermin in den Laufkalendern der Sportler werden.

Das Berglauf Team Sparkasse Bludenz rückte mit 12 Läufern an und konnte gleich 7 Stockerlplätze (5 Klassensiege) erkämpfen.

Pezzibärlauf Mini 400 m:

3. M 8 Linus Walch 2:25

Pezzibärlauf Maxi 1200 m:

9. M 12 Marius Walch 8:27

Panda Lauf 6,5 km 850 Hm:

1. W 50 Eva Aschaber 59:27

2. W 50 Heidi Klisch 1:12:35

1. M 40 Harald Gunz 46:13

4. M 40 Andreas Walter 1:01:34

6. M 40 Sascha Walch 1:14:31

1. M 55 Reinhard Tschohl 51:32

Grizzly Lauf 21,3 km 1600 Hm:

1. W 40 Gwendoline Waibel 2:55:20

9. M 35 Daniel Fritz 2:55:19

1. M 50 Ralph Klisch 2:36:49

5. M 50 Siegfried Tratinek 3:14:21