Gelöste Stimmung

Bei lauen Sommertemperaturen spielte die Formation „DMS“ für die zahlreiche erschienen Gäste auf und begeisterte das Publikum. Denn an vielfältigen Einflüssen aus verschiedenen Musikrichtungen mangelt es Norbert Dehmke, Andieh Merk und Gunther Schreiber keineswegs. Mit einer ordentlichen Portion Witz und einer spürbaren Lust am Experimentieren machen sie jazzige Musik, die nicht nur etwas für Jazzliebhaber ist. Denn eigentlich klingt das Trio wie ein Quartett. Doch an was liegt das? Die Funktion des Basses übernimmt entweder Gunther Schreiber auf seiner um eine tiefe H-Saite erweiterte Gitarre oder Norbert Dehmke, der seine Bassflöte mit Octavider-Hilfe in Richtung Tiefsee aufmöbelt.

Hörgenuss

Und so kam das zahlreiche erschienen Publikum an diesem Abend voll auf seine Kosten und konnte an einem wunderschönen Sommerabend im malerischen Taubengarten in Schruns das Konzert in vollen Zügen bei kalten Getränken oder erfrischendem Eis genießen. Und die Spielfreude der drei Musiker wirkte durchaus ansteckend, denn man spürte die Lust, die sie auch nach 12jähriger Band-Freundschaft verspüren, deutlich. Und dies übertrug sich auch auf die Zuhörer, die das Konzert mit viel Applaus honorierten. Morgen Freitag, 30. Juni gibt es wiederum eine Konzert im Rahmen von „Jazz am Platz“ mit der Formation „nu Jargon“, bevor die Reihe am Freitag, 7. Juni mit „Toni.Eberle.Band“ ihren Abschluss findet.