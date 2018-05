Gelebte Tradition im Schuhplattlerverein

Geselligkeit, Brauchtum und Gemeinschaft stehen bei der Schuhplattlergruppe Zwischenwasser im Vordergrund.

Inzwischen ist der traditionsreiche Verein auf nationalen und internationalen Bühnen zu Hause. Zu den Highlights der vergangenen Jahre gehören laut Hartmann das Folk Dance Festival in Shanghai, China das International Folk Dance Festival Idaho, USA sowie die Teilnahme am Programm vom Oktoberfest in Calella, Spanien oder beim Volkstanztreffen in Straßburg, Frankreich. Derzeit zählt der Schuhplattlerverein 24 aktive Mitglieder, fünf passive Mitglieder und einen Ehrenobmann. Mit rund 25 Auftritten im Jahr und wöchentlichen, regelmäßigen Trainings ist der Verein ständig in Bewegung. „Ich bin gerne Obmann, weil wir Schuhplattler ein sehr agiler Verein mit supertollen Mitgliedern sind. Wir sind sehr aktiv und haben einen großen Zusammenhalt und ich kann mich auf jedes Mitglied verlassen, “ fügt Hartmann hinzu.