Gelebte Nähe und Regionalität

Den Trend der Internationalisierung und Globalisierung nutzend gilt es, nicht zuletzt über das Bankstellennetz nahe beim Kunden zu sein, die regionalen Erfordernisse und Bedürfnisse zu kennen und passgenaue Lösungen anzubieten. „Die Digitalisierung und das sich daraus verändernde Kundenverhalten erfordern ein Investment in diese digitale Welt, um diese auch nutzen und den Kunden zur Verfügung stellen zu können. Das veränderte Kundenverhalten lässt sich an verschiedenen Erfahrungen festmachen: Zum einen führt es dazu, dass die Kunden viel informierter sind, zum anderen, dass die Bedeutung der Nähe der Bankstelle nicht mehr die Bedeutung hat wie früher“, betont Wilfried Hopfner, Obmann der Sparte Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Persönliche Beratung vor Ort bleibt wichtig

Kunden erwarten künftig ein wesentlich größeres Spektrum an Zugangswegen zu ihrer Bank – vom praktischen Onlineangebot über Mobile-Banking bis zum Kernstück des Betreuungsangebots, und das ist auch uns weiterhin wichtig, der persönlichen Beratung vor Ort. Die Sicherstellung der Nahversorgung mit Finanzdienstleistungen ist eine Herausforderung mit Blick auf die internen Kosten und gleichzeitig auch eine große Chance mit Blick auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse. „Unsere Aufgabe ist es, in verantwortungsvoller Art und Weise dafür zu sorgen, dass die regionalen Dienstleistungen der Banken und Versicherungen auch im Umfeld veränderter „Kaufgewohnheiten“ den Menschen dabei helfen, sich eine solide Existenzgrundlage zu schaffen“, gibt Spartenobmann Hopfner die Strategie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte vor.

Regionale Verankerung

Die Herausforderungen für die regionalen Banken und Versicherungen bestehen unter anderem also darin, mit einem qualitativ hochwertigen, sich an den Kundenwünschen orientierenden Dienstleistungsangebot regional verankert zu agieren und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der digitalen Welt optimal zu nutzen.

Das veränderte Kundenverhalten lässt sich unter anderem auch daran festhalten, dass bis vor wenigen Jahren noch „die Rendite“ im Mittelpunkt gestanden hat und die meisten Menschen heute auf die Frage nach ihrem finanziellen Hauptanliegen mit einem einzigen Wort antworten: „Sicherheit“. „In Zukunft gilt es, beiden Aspekten Rechnung zu tragen. Geldanlage soll sich lohnen und sie soll angepasst an das Wohlfühlgefühl des Kunden eine gute Balance zwischen Ertrag und Risiko sicherstellen. Es gilt daher, als verlässlicher regionaler Partner den Aspekt der Sicherheit und der dazu passenden Rendite-Erwartung zu berücksichtigen, und es gilt insbesondere, über die Beziehungsebene Vertrauen zu schaffen“, sagt Hopfner.

Die Vorarlberger Banken und Versicherungen stehen für eine solide Geschäftspolitik, die es gilt, auch im neu begonnenen Geschäftsjahr weiterhin bestmöglich fortzusetzen. Der auch im internationalen Vergleich hervorragend positionierte Wirtschaftsraum Vorarlberg profitiert von den regionalen Banken und Versicherungen, und umgekehrt ist dieser die Grundlage für eine positive Entwicklung der Branche.