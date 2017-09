Geldstrafe gegen Saakaschwili nach illegalem Grenzübertritt

Saakaschwili war bei der Verhandlung am Freitagabend nicht im Gericht. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Eine Stellungnahme Saakaschwilis lag zunächst nicht vor.

Saakaschwili war am 10. September in einer aufsehenerregenden Aktion illegal von Polen in die Ukraine eingereist. Unterstützer durchbrachen dabei eine Sperre an der Grenze.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte ihm im Juli die ukrainische Staatsbürgerschaft aberkannt, als Saakaschwili gerade im Ausland war. Erst gut zwei Jahre zuvor hatte Saakaschwili den ukrainischen Pass bekommen. Als Gouverneur des Schwarzmeergebietes Odessa sollte er Reformen vorantreiben, er wollte vor allem die Korruption bekämpfen. 2016 kam es zum Bruch mit Poroschenko.

Seine Heimat Georgien hatte Saakaschwili den Pass entzogen, als er den ukrainischen angenommen hatte. Die Südkaukasusrepublik sucht den schillernden Politiker wegen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs per Haftbefehl.

(APA/dpa)