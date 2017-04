Geldautomat in oststeirischer Bank herausgerissen

Die Unbekannten waren laut Landespolizeidirektion Steiermark gegen 3.00 Uhr mit dem ersten gestohlenen Kleinbus durch das Eingangsportal der Bank in den Vorraum gefahren. Dort machten sie einen Ausgabe-Automaten mit Zurrgurten fest und rissen ihn so aus der Verankerung. Dann verluden sie die Beute in den anderen gestohlenen Bus und fuhren in Richtung Bad Waltersdorf davon. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten das verlassene Fluchtfahrzeug in einem Waldstück. Von den Tätern sowie der Beute fehlt jede Spur. Laut Polizei dürfte es sich um Profis gehandelt haben.

(APA)