„Geld ist nicht essbar, Mr. President“

Die Anbetung des goldenen Kalbs zu Lasten unseres Planeten als Lebens­grundlage, geht Umweltlan­desrat Johannes Rauch ge­waltig gegen den Strich. Sein Weltrettungstweet richtet sich speziell an die „Trumps“ dieser Welt: „Zwei Milliarden Menschen betreiben immer noch nachhaltige Subsis­tenzlandwirtschaft. Sie vor den Agro-, Gentech- und Saatgutmonopolisten zu ret­ten, heißt: Klimawandel be­kämpfen, Flucht verhindern, Verarmung in den Slums der Städte zu vermeiden. Wir ent­scheiden mit: mit unserem Konsumverhalten“, bringt es Umweltlandesrat Johannes Rauch auf den Punkt. Und an Donald Trump gerichtet: „Mein Tweet würde lauten: Finally you can´t eat your money, Mr. President!“ Fos­sile Antriebe werden auf dem Müllhaufen der Geschichte landen, ist Rauch überzeugt: „Wir können freiwillig um­stellen, oder gezwungener­maßen. Wir setzen auf E-Busse, Fahrrad – vor allem E-bike -, Car-Sharing und ein bestmögliches Bahnan­gebot. Meine Vision ist die Rückeroberung des öffent­lichen Raumes als Lebens­raum durch die Menschen. Das wird nur gelingen, wenn wir auch in der Verkehrspo­litik gegensteuern, und zwar gänzlich durch andere Be­steuerung: Steuerlast auf den Faktor Arbeit runter, Steuern auf nicht erneuerbare Res­sourcen rauf.“

Regional beginnen

„Wir haben alle Vorausset­zungen, zu zeigen, dass es geht“, sagt Rauch. Ener­gieautonomie vorantreiben, Landwirtschaft umstellen – je extensiver, desto höher die Förderung. „Mobilität on de­mand“ statt wütend im Stau zu stehen, Innovation und Weiterentwicklung vorantrei­ben. „Mit einem Wirtschaften mit und nicht gegen die Na­tur. Am billigsten und gleich­zeitig am schwierigsten ist es, den solidarischen Zusam­menhalt zu bewahren und nicht dem fortschreitenden, alles und alle vergiftenden Hass nachzugeben“, betont Johannes Rauch.