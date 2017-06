“Gelbe Karte” soll Vermüllung von Straßen und Wegen noch sichtbarer machen

Allein 100 Tonnen müssen jährlich entlang von Landesstraßen mühsam zusammengesammelt und auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden. Für die Stadtreinigung Feldkirch bedeutet das 17.200 Stunden Arbeit. Verschiedene Vorarlberger Gemeinden machen nun gemeinsam auf dieses Problem aufmerksam. Mit bis zu 100 ein meterhohen gelben Pfeilen markieren sie Weggeworfenes entlang von Wegen und Straßen. So soll eine gelbe Karte entstehen, welche zeigt, wo Abfälle falsch entsorgt wurden.

Geld sinnvoller einsetzen

Getränkeflaschen, Fast-Food-Verpackungen, Zigarettenstummel und vieles mehr zieren Vorarlbergs Straßen und Wege. In der Natur findet sich viel zu viel, das dort nicht hingehört. Das verschandelt nicht nur das Ortsbild, es schadet auch der Natur. Zudem haben die Gemeinden und das Land hohe Kosten zu tragen. Denn der Aufwand für Personal, Fahrzeuge und Entsorgung liegt jährlich in Summe bei über 200.000 Euro. Dieses Geld könnte viel sinnvoller eingesetzt werden.

Gemeinden können gelbe Pfeile kostenlos ausleihen

Vielen Menschen fallen die Abfälle an den Straßenrändern und öffentlichen Plätzen störend auf. Damit dieses Problem auch weiterhin sichtbar werden, können sich Gemeinden die Steckpfeile kostenlos ausleihen. Begleitet wird diese Aktion mit Transparenten, Infokarten und Plakaten. welche die Problematik und den Hintergrund der Aktion erklären. Als erstens wird diese Aktion in Feldkirch stattfinden, anschließen wird sie auch in Mäder, Bludenz, Hohenems, Rankweil und Lustenau zu sehen sein.