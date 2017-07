Geköpfte Madonna in Loretto im Burgenland entdeckt

Eine geköpfte Madonna ist 2016 bei der Restaurierung der Gnadenkapelle im ehemaligen Servitenkloster in Loretto (Bezirk Eisenstadt Umgebung) entdeckt worden. Die bisher unbekannte, frühbarocke Steinskulptur war offensichtlich nach einer Zerstörung während des Zweiten Türkenfeldzuges 1683 im Sockel der Altarmensa rituell bestattet worden, teilte das Bundesdenkmalamt am Montag per Aussendung mit.

Der abgetrennte Kopf wurde neben dem Rumpf der Statue gefunden. Derzeit werde der ungewöhnliche Fund eingehend untersucht, hieß es vom Bundesdenkmalamt. Nach der Restaurierung soll die Skulptur wieder im Altar bestattet werden, jedoch durch ein Gitterfenster sichtbar bleiben. (APA)