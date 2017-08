Geklauten Champagner in Tabledancelokal verkauft

Teuren Champagner der Marke Dom Perignon hat die Beteiberin einer Unterländer Tabledancebar billig eingekauft und dann ihren Gästen verkauft. Ihre Lieferanten waren rumänische Einbrecher, die den Champagner in Vorarlberg gestohlen hatten.

200 geklaute Flaschen Champagner und Whisky hat die 38-jährige Vorarlbergerin den Einbrechern nach den Feststellungen des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG) ebenso abgekauft wie anderes Diebesgut: Laptops, ein Tablet und eine Kamera. Dafür wurde die unbescholtene Angeklagte im Berufungsprozess zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 3600 Euro (240 Tagessätze zu je 15 Euro) verurteilt. Das OLG-Urteil ist rechtskräftig.

Der Schuldspruch erfolgte wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Dafür beträgt der Strafrahmen sechs Monate bis fünf Jahre Gefängnis. Die verhängte kombinierte Strafe entspricht zehn Monaten Haft.

Die Angeklagte bestritt die Vorwürfe. In erster Instanz war sie am Landesgericht Feldkirch im Zweifel freigesprochen worden. Denn in der Hauptverhandlung schwächten die rumänischen Zeugen ihre Angaben deutlich ab, die sie zuvor noch bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatten.

Der Feldkircher Staatsanwalt Simon Steixner bekämpfte den erstinstanzlichen Freispruch mit seiner Berufung mit Erfolg. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob den Feldkircher Freispruch auf, vernahm die Zeugen selbst und verhängte einen Schuldspruch. In der Berufungsverhandlung belasteten die rumänischen Einbrecher mit ihren Zeugenaussagen die Angeklagte als Hehlerin. Die Angeklagte habe ihnen die hochpreisigen Alkoholika und die elektronischen Geräte abgekauft und gewusst, dass es sich dabei um Diebsbeute handelte.

Die Rumänen waren Gäste in der Erotikbar der Angeklagten. Einer der Rumänen unterhielt eine Liebesbeziehung mit einer in dem Nachtlokal beschäftigten Tänzerin.