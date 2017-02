Geistlicher Segen für das Haus Koblach

Mitte Februar waren schon die ersten Bewohner in die Wohngemeinschaft eingezogen. Pflegedienstleiterin Sonja Rupp hieß neben Koblach s Bürgermeister Fritz Maierhofer und dem Götzner Bürgermeister Christian Loacker auch den Geschäftsführer der Häuser der Generationen Koblach und Götzis Achim Steinhauser herzlich willkommen. Auch Anita Minatti, Rainer Egle, Daniel Lins, Robert Ender, Simone Fleisch sowie Baumeister Erich Gisinger und zahlreiche Interessierte wohnten der feierlichen Segnung in der neuen Kapelle bei. Im Anschluss an die Segnung gab es für alle Anwesenden eine Agape in den neuen Räumen des Hauses Koblach. Die offizielle, große Eröffnungsfeier soll im Sommer am Sonntag, dem 11. Juni in Koblach als Tag der offenen Tür für die Bevölkerung von Koblach und Götzis stattfinden.