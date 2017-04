Geistig beeinträchtigter in Wien gefoltert: Prozess

Die Urteile sind nicht rechtskräftig - © APA (Archiv)

Als “besonders widerwärtiges Verbrechen” hat Staatsanwältin Anja Oberkofler am Dienstag im Wiener Landesgericht für Strafsachen das bezeichnet, was zwei junge Burschen einem geistig beeinträchtigten 19 Jahre alten Burschen angetan hatten. Sie schlugen am 7. Dezember 2016 den intellektuell Minderbegabten, der ihnen schutzlos ausgeliefert war, in einer Wohnung in Wien-Donaustadt grün und blau.