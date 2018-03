Geisterfahrer Martin Weinzerl - "Bin i do falsch"?

Nach seinem erfolgreichen Solodebüt #redamar ist Kabarettist Martin Weinzerl aus Ludesch jetzt also als „Geisterfahrer“ unterwegs. Der vierfache Familienvater sorgt mit viel Humor für gezielte Seitenhiebe aus dem Alltag. Die Vorpremiere findet am Mittwoch in Bludesch statt.

Premiere ist am 6. April 2018 in seiner Heimatgemeinde Ludesch. Martin Weinzerl verfolgt im Alleingang die eine oder andere heiße Spur, verfährt sich bestimmt, fängt aber mit Sicherheit alle Themen mitten aus dem Leben ein, die ihm entgegenkommen. Und unausweichlich angesprochen werden müssen.

„In ´Geisterfahrer´ gehe ich den großen Fragen des Alltags nach. Auch den kleinen. Und fuzzikleinen. Oder die Fragen gehen mir nach. „Bin i do falsch“, oder wer eigentlich?“, scherzt er.

Was im Kochkurs brodelt, in der Schlagerwelt scheint, warum der Samstag eigentlich ein Männerfeiertag sein sollte, oder was ihn mit seinem Kumpel Karle verbindet, erfahren wir abendfüllend, herzerfrischend kurzweilig in Vorarlberger Mundart in seinem 2. Solokabarett.

Weinzerl hat Meinung

Jetzt will er es wirklich wissen! Jede Aufführung ist individuell. Aktuelles Weltgeschehen, brisante Aufreger oder sinnlose Neuigkeiten bekommen Vorrang und werden spontan jeden Abend postwendend, direkt in die Vorstellung integriert. Neben seiner großen Klappe, schlägt er mit seiner Gitarre in „Geisterfahrer“ auch andere Töne an, verschafft sich mit seinem musikalischen Talent garantiert „Gehör“ und unterstreicht einmal mehr seine künstlerische Vielseitigkeit.

Mit spitzer Zunge und seinem unverblümten Charme sorgt der 36-jährige Martin Weinzerl für gezielte Seitenhiebe, erfrischenden Humor und nimmt sich garantiert kein Blatt vor den Mund und entlässt das Publikum mit dem Fragezeichen: „Bin i do falsch, oder wer eigentlich?“

Martin Weinzerl lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Ludesch und ist Gründer wie Gastgeber von „Martin´s Viertile“, dem Kabarett– und Comedystammtisch in Bludesch. Durch den bunten Mix vier wechselnder Gäste an einem Abend ist dem Besucher monatlich ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

Sein erstes Solo #redamar begeisterte humorvoll von Dalaas bis Thal bei Sulzberg, von Schruns ins Vorderland bis Lauterach wie auch über die Grenze nach Bayern und Tirol.

Mit der Klauser Regisseurin und Medienfachfrau Sandra Aberer erarbeitet der wortgewandte Techniker nach #redamar auch das 2. Solo „Geisterfahrer“ als eingespieltes, bewährtes Kreativteam.

FACTS zu „Geisterfahrer – bin i do falsch“

Spieltermine & Kartenvorverkauf

06. April – PREMIERE – BlumeneggHalle Ludesch – 20:00h – Ländleticket im Anschluss findet die Premierenfeier mit Live-Band statt!

14. April – Kulturkeller Lampenfieber Bludesch – 20:00h / Karten: Café Graf Anton 0664 1322 450 20. April – Kulturbühne Schruns – 20:00h / Karten: Musikladen & Ländleticket

21. April – Kulturkeller Lampenfieber Bludesch – 20:00h / Karten: Café Graf Anton 0664 1322 450

26. April – Altes Kino Rankweil – 20:00h / Karten: Musikladen & Ländleticket 28. April – Vereinshaus Göfis – 20:00h / Karten: Musikladen & Ländleticket

03. Mai – Vereinshaus Götzis – 20:00h / Karten: Musikladen

05. Mai – Braugaststätte Löwen Tisis – 19:00h – „Dinner & Kabarett“ / Karten: Ländleticket

12. Mai – TiK Dornbirn – 20:00h / Karten: nur übers TiK info@tik.co.at / +43 664 55 35 779 26. Mai – Saumarkt Feldkirch – 20:15h / Karten: Ländleticket

Der Abend wird in Vorarlberger Mundart und mit einer Pause in der Mitte gespielt.

Weitere Informationen sind auf martinweinzerl.at zu finden.

