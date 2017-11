Geiselnahme in bayerischem Jugendamt - Täter festgenommen

Der Mann, der am Montag im Jugendamt der oberbayerischen Stadt Pfaffenhofen an der Ilm eine Sachbearbeiterin stundenlang als Geisel festgehalten hatte, ist festgenommen worden. Das gab die Polizei am frühen Nachmittag bekannt. Die Jugendamtsmitarbeiterin blieb augenscheinlich weitgehend unverletzt.

Medienberichten zufolge soll dem Täter das Sorgerecht für sein Kind entzogen worden sein. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando an Ort und Stelle und sperrte den Bereich um das Jugendamt weiträumig ab. Am Vormittag war es gelungen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Eine Verhandlungsgruppe habe versucht, den 28-jährigen Mann zum Aufgeben zu bewegen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Zunächst war nicht bekannt, ob der Täter abgesehen von dem Messer weitere Waffen bei sich hatte.

Die Ermittler baten darum, keine Bilder oder Videos vom Tatort zu verbreiten. Solche Bilder im Netz könnten dem Täter helfen, twitterte die Polizei.