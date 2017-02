Gehirnerschütterung nach Ski-Kollison

Am Freitagmittag fuhr eine 62-jährige Schiurlauberin aus Deutschland am Sonnenkopf die Piste zur Obermuribahn-Talstation ab. Zur selben Zeit fuhr ein unbekannter Schifahrer aus dem freien Schiraum in die Piste ein und kollidierte dabei mit der Frau. Der unbekannte Schifahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Zustand der gestürzten Frau. Noch vor dem Eintreffen der Pistenrettung entfernte sich der Mann vom Unfallort. Die Frau erlitt eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden im Gesicht. Sie wurde ins LKH Bludenz eingeliefert. Der unbekannte Schifahrer, der einen dunkelblauen Anorak getragen hatte, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Klösterle in Verbindung zu setzen.