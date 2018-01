Gehirne von Jazz- und Klassik-Pianisten unterschiedlich

Miles Davis ist nicht Mozart: Wissenschafter des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig haben beobachtet, dass bei Jazz- und klassischen Pianisten unterschiedliche Hirnprozesse ablaufen, während sie Klavier spielen - selbst, wenn sie das gleiche Musikstück wiedergeben.

Musiker haben ein anderes Gehirn als Nicht-Musiker. Musik zu machen bedeutet ein kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten, das sich in der Ausprägung von Hirnstrukturen widerspiegelt. Die deutschen Forscher haben herausgefunden, dass sich diese Fähigkeiten viel feinabgestimmter im Gehirn zeigen als angenommen. Die Erkenntnis könnte Aufschluss geben, welche Prozesse universell ablaufen, während wir Musik machen.

Keith Jarrett, ein weltberühmter Jazz-Pianist, sei einmal gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, in einem Konzert sowohl Jazz als auch Klassik zu spielen, berichtete das Leipziger Max-Planck-Institut am Montag. Er habe geantwortet: “Nein, ich glaube, das wäre Wahnsinn. Dein System baut für beide Richtungen auf unterschiedliche Schaltkreise.” Die Forscher hätten nun entdeckt, dass dahinter eine neurowissenschaftliche Erklärung stecken könnte.

“Der Grund dafür könnte in den unterschiedlichen Fähigkeiten liegen, die die beiden Musikstile von den Musikern fordern – sei es ein klassisches Stück einfühlsam zu interpretieren oder eine Jazzmelodie einfallsreich zu variieren. Dadurch scheinen sich unterschiedliche Abläufe im Gehirn etabliert zu haben, die während des Klavierspielens ablaufen und den Wechsel in einen anderen Musikstil erschweren”, so Daniela Sammler, Leiterin der Studie zu unterschiedlichen Hirnaktivitäten bei Jazz- und klassischen Pianisten.