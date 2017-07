Geher-Olympiasieger Toth unter Doping-Verdacht

Aufgrund dieser Ausnahmesituation sei er nicht in der Lage, sich auf seine Vorbereitung auf die WM im August zu konzentrieren und müsse seine Teilnahme absagen, hieß es in einer Stellungnahme des Weltmeisters von 2015. Toth hatte im Vorjahr für die allererste slowakische Olympiamedaille in der Leichtathletik gesorgt.

Im Athletenpass werden durch regelmäßige Kontrollen Langzeitvergleichswerte von Blutparametern dokumentiert und so ein indirekter Dopingnachweis ermöglicht. Stellen Expertengremien Anomalien fest, werden Verfahren eingeleitet, die zu Sperren führen können.

(APA)