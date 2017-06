Geheimtipp für Kunstliebhaber

Röthis.(loa) In den Kellern des Weinhauses Rebberg, Werkstatt Siegl, Gritsch Keller Atelier Batlogg, und im Schlößle Keller zeigten Hobbykünstler Bilder, Skulpturen, Fotografien, Schmuck, Filz- und Tonarbeiten und vieles mehr.

„Das bietet eine tolle Chance für die heimische Kunstszene, etwa in puncto Vernetzung und Austausch. Wir wollen den Enthusiasmus der Künstler und Kunstliebhaber anfeuern und nicht nur Bilder verkaufen“, so Ruth Bickel.

Für die Bewirtung und musikalische Umrahmung in den Kellern war gesorgt. „Vereine sind gerade in kleineren Gemeinden enorm wichtig und so freut es uns umso mehr wenn bei solchen Veranstaltungen die Bewirtung oder die musikalische Umrahmung übernommen wird“ freut sich Harald Rauch.

Ein Shuttledienst mit historischen Feuerwehrfahrzeuge aus den Jahren 1943 und 1967 brachte die Besucher bequem von Keller zu Keller.

Festival „Usgnutzt – Was im Leerstand alles möglich ist“

Im Leerstand steckt viel ungenutztes Potential, auch in Röthis stehen viele Häuser leer oder sind zu wenig genutzt. Im Rahmen von „Kunscht im Kear“ wurde für drei Tage „Siegls“ alte Tischlerwerkstatt bezogen um aufzuzeigen was im Leerstand alles möglich ist.