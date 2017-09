Parken: Geld muss mitgeführt werden

Strenge Anforderungen stellen die Zuständigen von Behörden und Gerichten an Autofahrer, die ihre Fahrzeuge auf bewirtschafteten Parkplätzen abstellen. Denn wegen Hinterziehung der Parkabgabe wird auch bestraft, wer sein Fahrzeug parkt und sich erst dann das passende Münzgeld für den Parkautomaten organisiert.

Ein deutscher Pkw-Lenker muss 40 Euro bezahlen – das hat nun das Landesverwaltungsgericht entschieden. Der Gehbehinderte hatte in einer Vorarlberger Stadt sein Auto in einer gebührenpflichtigen Parkzone abgestellt und danach in einem Geschäft Geld fürs Parken gewechselt.

Das Verhalten des Verkehrsteilnehmers wertete nach der Bezirkshauptmannschaft (BH) in zweiter Instanz auch das Gericht in Bregenz als fahrlässige Hinterziehung der Abgabe nach dem Vorarlberger Parkabgabegesetz. Der Fahrzeuglenker hätte das passende Kleingeld demnach schon mit sich führen müssen.

Als juristischen Merksatz formulierte Richter Wolfgang Herzog dazu diesen sogenannten Rechtssatz: „Von einem Verkehrsteilnehmer, der sein Kraftfahrzeug auf einer gebührenpflichtigen Verkehrsfläche abstellen möchte, muss verlangt werden, dass er das dafür notwendige Kleingeld mit sich führt. Wenn sich der Beschuldigte das notwendige Kleingeld erst besorgen musste, nachdem er sein Kraftfahrzeug auf einer gebührenpflichtigen Verkehrsfläche abstellte, muss er sich vorwerfen lassen, dass er die Nichtentrichtung der Parkabgabe fahrlässig herbeigeführt hat.“

Deshalb gab das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde des Parksünders gegen die BH-Strafe keine Folge. Eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wurde wegen der eindeutigen Rechtslage für unzulässig erklärt. Nun besteht noch die Möglichkeit eines Rechtsmittels mit einer außerordentlichen Revision an das Höchstgericht in Wien. Die mögliche Höchststrafe für die Übertretung des Parkabgabegesetzes hätte 300 Euro betragen.

Nicht geparkt. Vergeblich hatte die Bregenzer Anwaltskanzlei Einsle und Manhart argumentiert, einem ortsunkundigen Autofahrer müsse zugestanden werden, dass er sich notfalls Parkgeld erst besorgen müsse. Ihr gehbehinderter Mandant habe dafür höchstens zehn Minuten benötigt. Für diese kurze Zeit könne lediglich von gebührenfreiem Halten und noch nicht von Parken gesprochen werden.