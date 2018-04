Gefesselt im Bodensee - Zauberkünstler befreite sich unter Wasser

Jetzt bloß die Luft anhalten: Ein Zauberkünstler hat sich in Friedrichshafen gefesselt in den Bodensee werfen lassen.

“Letztlich hat mich dort etwas erwartet, was ich nicht vorhergesehen habe”, sagte der 35-Jährige nach der Aktion am Sonntag. “Ein sehr, sehr schlammiger Untergrund.” Es habe daher länger als geplant gedauert, sich zu befreien.

“Luft hat gerade noch gereicht”

“Meine Luft hat gerade noch so gereicht.” Nach etwa einer Minute hatte er es geschafft – und damit doppelt so lange wie geplant gebraucht. Der Zauberkünstler wollte mit der Aktion Spenden für die Urmel Kinder-Krebshilfe aus dem benachbarten Tettnang sammeln. “Wir haben selbst Krebsfälle in der Familie – dadurch entstand die Idee, Aufmerksamkeit mit einer Aktion zu schaffen, die spektakulär ist.” Mario Richter arbeitet nach eigenen Angaben als Zauberer und Moderator und will mit Zaubershows weitere Spenden für krebskranke Kinder sammeln.