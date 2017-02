Gefahrenstellen entschärfen und Verbesserungsvorschläge

So schlug ein Teilnehmer vor, dass man bei der Bushaltestelle in der Müllerstraße einen Abfalleimer anbringen sollte, da es hier immer wieder zu Verschmutzungen durch Müll kommt.

Auf eine angefahrene Straßenbeleuchtung, ebenfalls im Bereich Schattau im Dorbirner Oberdorf, machte ein weiterer Bürgerforumsteilnehmer aufmerksam. In der Bogengasse/Ecke Hanggasse sollen im Moment sogar sechs Straßenlaternen ausgefallen sein. „Bitte um rasche Erledigung, es ist ziemlich dunkel und daher sehr gefährlich für Fußgänger“, so der Hinweis eines anderen besorgten Teilnehmers.

Gefahrenstelle in Haselstauden

Ebenfalls besorgniserregend findet ein Anrainer die Einfahrt in die Feldgasse in Haselstauden. „Beim Einfahren vom Pfarrgrund aus in die Feldgasse befindet sich links ein toter Winkel. Selbst beim langsamen Einfahren in die Feldgasse kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen, vor allem mit Schülern der Mittelschule Haselstauden auf ihren Fahrrädern.“ Der Teilnehmer schlägt vor, dass man einen Verkehrsspiegel anbringen soll, „damit wäre das Problem leicht gelöst“, so der Appell an die Verantwortlichen.