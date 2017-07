Gefahrenstelle wurde mit fünf Pollern entschärft

Schon in den letzten Monaten haben sich Anrainer der Hauptstraße in Muntlix bei öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung darüber beschwert, dass die Kraftfahrzeuge zu schnell unterwegs sind. Bei der Einfahrt zur Hauptstraße im Kreuzungsbereich direkt wo auch eine Bushaltestelle ist, wurden nun fünf neue Pollern durch den Bauhof der Gemeinde Zwischenwasser angebracht um auch die Situation in diesem Bereich zu entschärfen.

„Das Einsetzen der Poller bei der Kreuzung im Bereich der Bushaltestelle hat sich als die richtige und kostengünstige Lösung zum Schutze unserer schwächsten Verkehrsteilnehmer erwiesen”, sagt Zwischenwasser Bürgermeister Kilian Tschabrun.