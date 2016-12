Gefahrengut-Transporter auf der A9 in Oberösterreich brannte

Der Lkw, der in Fahrtrichtung Linz unterwegs war, dürfte ins Schleudern gekommen und umgekippt sein. Der Laster fing Feuer, ein Teil der Ladung lief aus und wurde in eigens dafür vorgesehenen Vorrichtungen aufgefangen, teilte die Asfinag mit. Da es sich um nicht brennbares Acetat handeln soll, bestand laut Polizei keine Gefahr. Über Verletzte war vorerst nichts bekannt.

Die Autobahn wurde zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr zwischen St. Pankraz und Windischgarsten umgeleitet. Am Nachmittag wurde mit der Bergung des Lkw begonnen. In Richtung Graz sollte die A9 ab etwa 16.00 Uhr wieder befahrbar sein. Wie lange es in Richtung Linz dauern werde, war noch unklar, hieß es bei der Asfinag. Hier müsse man die Analyse des ausgelaufenen Gefahrenguts abwarten.

(APA)